Luxemburgo depõe no Caso Marcelinho Os advogados do Corinthians e da Hicks Muse determinaram que o técnico Vanderlei Luxemburgo, o zagueiro Scheidt e o meia Ricardinho interrompessem a preparação para a semifinal da Copa Mercosul, contra o San Lorenzo, para depor nesta segunda-feira, às 13h, na 74ª Vara Cível em São Paulo. Eles irão depor como testemunhas no "caso Marcelinho Carioca". O trio poderia alegar estar trabalhando em Porto Alegre, segundo advogados trabalhistas, só que principalmente Luxemburgo não quis adiar novamente seu depoimento, o que combinou com o desejo dos advogados da Hicks Muse. "Melhor eu depor do que correr o risco de ser obrigado ao ir de camburão para o tribunal", diz, preocupado, o treinador. Logo após o depoimento, os três voltarão a Porto Alegre, onde ficou o time depois da partida de ontem contra o Internacional.