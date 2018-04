Luxemburgo desafia e escala time misto O Santos precisa de uma vitória por dois gols sobre o Paraná, às 15h30 deste sábado, na Vila Belmiro, para passar à outra fase da Copa Sul-Americana, mas o técnico Vanderlei Luxemburgo manteve sua filosofia de privilegiar o campeonato Brasileiro. Mesmo sem confirmar a equipe, deverá colocar em campo um time com apenas dois titulares absolutos, Elano e Deivid, mantendo outros no banco para o caso de a partida complicar. Com isso, ele enfrenta a determinação da Conmebol e da Rede Globo de escalar o elenco principal na competição. No jogo realizado em Curitiba, em que o Santos perdeu por 2 a 1, ele escalou o time reserva e nem tinha inscrito os titulares na Sul-Americana. Com a ordem vinda de cima, o Santos teve de enviar a lista com todas as suas estrelas. Mas hoje, pelo treino e pela lista de jogadores relacionados para essa partida, o time será mesmo um mistão. Elano e Deivid, que cumprirão suspensão no jogo de quarta-feira contra o Atlético-PR, serão escalados para manter o ritmo de jogo. André Luís, Fabinho, Léo e Ricardinho devem ficar no banco. "Vejo essa coisa pelo lado profissional. Não pode ter retaliação, ficarem zangados por ter ponto de vista diferente, pois estamos numa democracia. Então se você é pressionado por um contrato que o clube assinou, tudo bem. O que não pode ser determinado é o trabalho e, quando tomei a decisão de inscrever 25 jogadores para a Sul-Americana, havia selecionado o grupo para trabalhar em cima de conquista de campeonato, deixando outro grupo preservado para o Brasileiro". Essa foi a explicação dada por Luxemburgo para sua atitude. O treinador estende suas críticas aos dirigentes: "o problema é que os dirigentes dos clubes são os grandes culpados disso porque quando assinam os contratos com as federações ou com as televisões, aceitam tudo que está escrito lá". Luxemburgo não conta com uma retaliação por causa da escalação do time para o jogo de amanhã. "Espero que seja uma coisa inteligente. Vou colocar o elenco do Santos para jogar e o time não está definido ainda". Seus planos, porém, são de passar para a próxima fase da Sul-Americana, sem comprometer as duas próximas rodadas do Brasileiro, com os jogos contra o Atlético-PR e o Palmeiras, dois candidatos ao título. Tranqüilo quanto a poupar as estrelas maiores, Luxemburgo comentou que "se o Robinho jogasse contra o Paraná e tivesse uma lesão importante, iam me chamar de burro, incompetente porque coloquei os jogadores para atuar numa competição que não leva a lugar algum. O Santos tem de discernir qual é a melhor competição para ele". Elano ainda não sabia se iria ou não jogar, mas disse que estava pronto. "Ainda não conversamos, mas estou preparado para atuar", disse o meia. Para ele, o Santos entrará com um grupo forte. "Alguns jogadores serão poupados para o jogo difícil de quarta-feira, mas independente de quem jogar, o time vai entrar para vencer, pois sempre haverá uma grande qualidade". Elano admitiu que recebeu na semana passada uma proposta do Atlético de Madrid, mas a diretoria não a aceitou. "Houve uma proposta oficial que chegou até as mãos do presidente, que não aceitou. Também estou de acordo porque o oferecido não era bom nem para mim, nem para o Santos, e então fico no Santos mesmo". Depois das declarações de Deivid sobre a arbitragem, que vem anulando seus gols, Vanderlei Luxemburgo baixou uma ordem no CT Rei Pelé: ninguém mais fala sobre o assunto. "O que está acontecendo não é normal e eu já falei isso e não quero mais falar nesse assunto. Proibi os jogadores e minha comissão técnica de comentar". E encerrou o assunto: "tem alguma coisa complicada no meio do caminho e tenho percebido sempre que estamos falando e nada muda. Então, todos - inclusive eu - estão proibidos de falar".