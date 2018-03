Luxemburgo desaprova novo horário O Corinthians já entrou no clima do apagão. O primeiro jogo contra o Atlético-PR, pelas quartas-de-final da Copa Brasil, que estava marcado anteriormente para as 20h30, no Pacaembu, foi antecipado para às 15 horas. E hoje à tarde o treino no clube terminou no escuro. Pela primeira vez, desde a chegada do técnico Wanderley Luxemburgo, os refletores do estádio do Parque São Jorge, a "Fazendinha" não foram acesos. Até a entrevista concedida dos jogadores e do treinador, no fim do treino, foram concedidas também no escuro. Os únicos pontos de luz eram dos iluminadores das emissoras de televisão, que estavam fazendo as entrevistas. "Aqui não se acende mais refletor", disse o vice-presidente de Futebol do Corinthians, Antonio Roque Citadini, indignado com a situação do País. "Vamos agora levar os jogos para a Bolívia ou para o Paraguai. Pelo menos nesses países, não haverá racionamento de energia", disse o dirigente, que considera a medida do governo drástica para o País, com reflexo negativo no futebol. Luxemburgo ficou irritado com a antecipação do horário da partida. Ele disse que havia programado a equipe para jogar à noite. Por isso, comandou um treino tático de 45 minutos, porque haveria condição para os jogadores se recuperarem até amanhã à noite. "Eu comecei o treino certo que o jogo seria no horário habitual. E só após o treino é que fiquei sabendo que será à tarde. É claro que poderá haver prejuízo técnico, e não se trata de um jogo qualquer. Será o início de uma quartas-de-final da Copa do Brasil", ressaltou o treinador. Os jogadores disseram que também ficaram surpresos com a mudança do horário dos jogos a partir desta partida. Eles imaginavam que a situação começaria a ser enfrentado após o fim do mês. O atacante Müller afirmou que se trata de mais um problema do País. "Não sei como São Paulo, uma grande cidade, vai conviver com isso. O povo brasileiro, que tem tantos problemas, agora tem mais um", disse Müller, que reaparece no time do Corinthians amanhã. Ele entra na equipe no lugar de Paulo Nunes. Ewerthon, companheiro de Müller no ataque do Corinthians, afirmou que o apagão não deverá ter muita influência na sua rotina. "Com os jogos à tarde teremos menos tempo para ficar na concentração. Eu não sou mesmo de sair à noite, gosto muito de dormir. Portanto, encaro tudo isso numa boa." A experiência de Müller, 35 anos, e a juventude de Ewerthon, 19 anos, são as armas de Luxemburgo para o time paulista tentar a primeira vitória nas quartas-de-final da Copa Brasil. Müller, contratado para a Copa do Brasil, disse que a velocidade Ewerthon será importante para o seu futebol. "Ewerthon está crescendo e vou fazer de tudo para colaborar com sua atuação", disse o veterano. Para Ewerthon, Müller sabe fazer muito bem o "pivô", e toca rápido na bola. "Poderia levar vantagem com ele nas jogadas em diagonal", afirmou Ewerthon. Luxemburgo fez outras mudanças na equipe: Scheidt entra no lugar de Fábio Luciano, Kléber será novamente lateral-esquerdo, e André Luiz atuará no meio-de-campo.