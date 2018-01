Luxemburgo desfalca o Santos na volta O Santos volta ao trabalho nesta segunda-feira, quando o elenco se apresenta para exames médicos às 16 horas, no Centro de Treinamentos Rei Pelé. Mas terá o desfalque de sua principal contratação para a temporada 2006: o técnico Vanderlei Luxemburgo, que começa a treinar o time só dia 2 de janeiro. Outra ausência na volta das férias será o goleiro Fábio Costa, que trocou o Corinthians pelo Santos para receber um salário de R$ 150 mil mensais, além de R$ 900 mil de luvas. Ele deve se apresentar também no dia 2 de janeiro, após acabar seu vínculo com o antigo clube. Assim, as novidades nesta segunda-feira podem ser o volante Fabinho, ex-Corinthians e que estava no futebol japonês, e o lateral-direito Neto, do Paraná. Os dois já acertaram pré-contrato com o Santos e, apesar de ainda não haver confirmação, devem ser apresentados oficialmente pelo clube. Contratado junto com Luxemburgo, o preparador físico Antônio Mello será o encarregado dos primeiros trabalhos com os jogadores - além dele, o técnico trouxe o médico Joaquim Grava (ex-Corinthians) e tenta tirar o fisioterapeuta Luiz Rosan do São Paulo. Mesmo porque, a programação santista até sexta-feira prevê apenas treinos físicos. Depois, já com Luxemburgo, a partir do dia 2 de janeiro, o time do Santos começa a ganhar sua nova cara.