Luxemburgo deve confirmar volta de Pedrinho como titular

Pedrinho é o principal candidato à vaga de Rodrigo Tabata, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, para o jogo contra o Atlético-MG, domingo às 16 horas, na Vila Belmiro. Em grande fase e depois de ter entrado no segundo tempo e desequilibrado o jogo contra o Goiás e de ter marcado na vitória por 2 a 1 contra o Náutico, no Recife, o meia tem a concorrência de Vítor Júnior, que também atravessa um bom momento. "Só o fato de entrar no segundo tempo e poder ajudar o time a vencer já me deixa feliz", disse Pedrinho, que por pouco não alcançou Kléber Pereira na artilharia da equipe no Campeonato Brasileiro. O centroavante estava há oito jogos sem fazer gol, mas abriu a contagem contra o Náutico e agora tem 11, enquanto Pedrinho, com os dois marcados diante do Goiás e do time pernambucano, está com 10, em 25 partidas na competição. O técnico santista fica irritado quando é questionado sobre a sua insistência na escalação de Petkovic, abaixo do ritmo ideal, em detrimento de Pedrinho. Depois da vitória contra o Náutico, a sua explicação foi que preferiu entrar com uma formação para cansar o adversário no primeiro tempo para depois escalar os velozes Pedrinho, Vítor Júnior e Renatinho. "Quando os três entraram, o Náutico já estava sem força para segurá-los", explicou. Essa não será a única mudança no time. Rodrigo Souto também foi punido com o terceiro amarelo e terá de cumprir suspensão. Como Maldonado recupera-se de uma distensão muscular e só volta a jogar em 2008, Luxemburgo provavelmente terá de escalar Adriano e Dionísio, uma dupla de volantes de marcação formada nas equipes de base do clube. A menos que Adoniran, em tratamento médico para se recuperar de dores no púbis, seja liberado. Se Dionísio for confirmado ao lado de Adriano no meio-de-campo, Luxemburgo vai escolher entre Alessandro e Baiano quem voltará à lateral direita. Na hora certa Luxemburgo está satisfeito com o crescimento de produção de jogadores como Pedrinho, Tabata e Renatinho, e ficou aliviado com o gol de Kléber Pereira contra o Náutico, interrompendo o jejum de oito jogos. "Falei que a qualquer hora ele voltaria a fazer gol e num momento importante, como realmente aconteceu. Agora, Kléber Pereira está livre da ansiedade." Quanto à vitória no Recife, Luxemburgo disse que o resultado foi o reflexo do comportamento dos dois times em campo. "Sempre estivemos mais perto do segundo gol do que eles. E a vitória só não foi assegurada mais cedo porque erramos muito no último passe."