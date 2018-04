Luxemburgo deve firmar parceria com o pequeno Joinville

O pequeno Joinville, de Santa Catarina, clube da terceira divisão, conseguiu o que a maioria dos clubes pretendia: contratou Vanderlei Luxemburgo por dois anos, sem ter que pagar o seu milionário salário. Será o primeiro passo para o técnico se transformar também em um dirigente dentro de pouco tempo e implantar o que considera ser o futuro dos clubes: a gestão profissional no futebol. Luxemburgo aceitou o desafio de, em dois anos e com uma verba mensal de R$ 280 mil, ganhar dois títulos catarinenses e conduzir o Joinville à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. A sua principal meta, no entanto, será a revelação de jogadores. E o seu retorno será na negociação de jogadores, ficando com 70% do valor. Como o contrato não é pessoal e sim pela WL Sports, para assessorar o clube na gestão do futebol, Luxemburgo tanto poderá renovar contrato com o Santos - o atual termina no dia 31 de dezembro - como assinar com outro clube brasileiro ou do exterior. No Joinville, ele se compromete a formar uma comissão com superintendente de futebol, técnico, assistente, preparador físico, fisioterapeuta e treinador de goleiros, com a verba de R$ 70 mil por mês. Com a formação do time, ele poderá gastar R$ 210 mil mensais. O contrato será assinado na próxima semana, com duas ressalvas: as categorias de base ficaram fora das negociações e o clube não quer a inclusão de palestras do técnico no contrato. No seu blog, Luxemburgo desmentiu a informação de duas importantes fontes do Santos sobre suas condições para renovar contrato com o clube. O técnico teria pedido aumento de 40%, passando a ganhar cerca de R$ 700 mil por mês, ou então aceitaria reduzir seus vencimentos em 60%, desde que o clube lhe dê uma porcentagem na venda dos jogadores, inclusive da base. O treinador confirmou que, na próxima semana, vai se reunir com Marcelo Teixeira para decidir seu futuro. São fortes os indícios de que Luxemburgo não vai ficar no Santos e um deles é que Antônio Carlos, que pretendia ser seu auxiliar na próxima temporada, já aceitou convite para ser gerente de Futebol do Corinthians. Luxemburgo deu um coletivo na tarde desta sexta, no CT Rei Pelé. Pedrinho voltou ao meio-de-campo e Domingos foi o substituto de Marcelo (suspenso). Fábio Costa não treinou, mas deve jogar. O time para enfrentar o Fluminense, domingo, na Vila Belmiro, será o do treino de sexta, com Fábio Costa; Alessandro, Adailton, Domingos e Kleber; Maldonado, Rodrigo Souto, Pedrinho e Rodrigo Tabata; Marcos Aurélio e Kleber Pereira.