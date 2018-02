Luxemburgo deve permanecer no Santos

Vanderlei Luxemburgo teve uma nova reunião com a cúpula do Santos, nesta terça-feira, mas continua sem acordo para renovar o contrato que termina no dia 31. O encontro foi em um restaurante do Gonzaga, em Santos, e o presidente Marcelo Teixeira levou seus principais assessores, na certeza de que a renovação sairia. O almoço demorou mais de duas horas, e Luxemburgo saiu sorridente, mas se negou a falar com os jornalistas. Também Teixeira não quis dar entrevistas. "Com Luxemburgo está tudo resolvido. O problema são os projetos. A Copa Libertadores da América tem um perfil e o Campeonato Paulista outro. Quando chegarmos a um entendimento quanto aos projetos para as duas competições o contrato será renovado", disse o vice-presidente da diretoria, Norberto Moreira da Silva, designado pelo presidente santista para atender a Imprensa. "Acredito que nas próximas horas tudo estará resolvido. E pode acontecer com um simples telefonema", acrescentou. O que estaria dificultando o acordo seria a intransigência de Luxemburgo quanto à duração do novo contrato. Enquanto Marcelo Teixeira só aceita abrir os cofres para montar um time forte visando à conquista da Libertadores se tiver a garantia de um contrato por dois anos, o técnico quer renovar por seis meses. Até aceita vínculo por um ano, desde que com uma cláusula de liberação em julho, caso se confirme a proposta milionária que teria de fora. Após a goleada diante do Fluminense, na despedida do Campeonato Brasileiro, Luxemburgo sinalizou que deve deixar o País no meio do ano. Disse que iria cumprir o seu compromisso com o clube até o fim e daria preferência ao Santos para 2008. "Se não acertarmos, aí então vou estudar as segunda e terceira opções, que ainda não tenho. E se não surgir nada, descanso no primeiro semestre." O seu destino no segundo semestre seria o Fenerbahçe, da Turquia, onde iria reencontrar Alex (ex-Palmeiras e Cruzeiro), Deivid, Roberto Carlos e Edu Dracena. Consta que Zico deixa o clube turco no meio do ano para assumir uma seleção e teria indicado Luxemburgo para o seu lugar. Com a quase certa contratação de Emerson Leão pelo futebol dos Emirados Árabes Unidos e como Paulo Autuori dificilmente romperia o contrato com o Al Rayyan, do Qatar, restam poucas saídas ao Santos. Por isso, no almoço de ontem, Teixeira levou seus principais assessores: o vice Norberto, o gerente financeiro Dagoberto dos Santos, o diretor de futebol Luiz Antônio Ruas Capella e o gerente de futebol José Ely Miranda (Zito). E nem assim Luxemburgo cedeu. "Falta pouca coisa e tudo deve ficar resolvido num novo encontro amanhã. Houve evolução na reunião de hoje, e o martelo só não foi batido porque havia vários itens para serem discutidos. Daí Marcelo ter levado os responsáveis por cada setor. Acredito que de amanhã não passa", disse, um dirigente santista, que pediu para não ser identificado.