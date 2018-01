Luxemburgo deve pôr Ronaldo no banco Depois de ser multado por ter chegado atrasado dois dias seguidos aos treinamentos, o atacante Ronaldo deve ir para o banco de reservas na partida deste sábado do Real Madrid, contra o Athletic de Bilbao. Recuperado de uma lesão no dedo pé, o jogador foi liberado pelo departamento médico e poderia ser escalado, mas o técnico Vanderlei Luxemburgo considera que seria mais adequado poupar o jogador para a partida de terça-feira, contra a Juventus, de Turim, pelaLiga dos Campeões da Europa. Desta forma, o inglês Michael Owen deve ser o titular no sábado.