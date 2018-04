Luxemburgo deve renovar com o Santos por mais seis meses

Vanderlei Luxemburgo nega qualquer negociação e o presidente Marcelo Teixeira desconversa, mas o técnico deve renovar contrato por seis meses e só deixar o Santos no meio da próxima temporada, após a Copa Libertadores da América. O ponto principal para a sua permanência é a reeleição do dirigente, que, até a noite desta segunda-feira, quando foi realizada uma reunião da Chapa Rumo Certo, da Situação, dependia apenas da confirmação da sua candidatura, uma questão de tempo. "Minha preferência é continuar no Santos, mas isso só vai ser resolvido após as eleições para presidente, em dezembro", disse Luxemburgo, depois da derrota contra o Flamengo, domingo à noite, no Maracanã, negando que já teria acertado o seu retorno ao clube carioca. E o Corinthians, que poderia ser outro destino do treinador, afundado em dívidas e escândalos, já admitiu que vai ter de pensar modestamente e gastar menos do que arrecada, em 2008, para sair do atoleiro em que se encontra. Como São Paulo e Palmeiras não acenam com mudanças no comando técnico, no momento, Luxemburgo tem duas opções: ficar no Santos ou ir para o exterior. Na Baixada, fala-se numa terceira: ele ficaria parado no primeiro semestre e depois assinaria com alguma seleção para classificá-la ao Mundial 2010, na África do Sul. Pode até haver fundamento nessa especulação, principalmente se Dunga conseguir bons resultados nas Eliminatórias ou caso se confirme o retorno de Luiz Felipe Scolari ao Brasil, com chances de reassumir a Seleção Brasileira. Aí restaria ao técnico santista apenas uma maneira de chegar a uma Copa; dirigindo a seleção de outro país. "Não indiquei Jadson e não há nenhum nome ou relação de jogadores para serem contratados. Até a eleição no clube vai ser assim: muitas especulações. Mas, não há nada e nem sei se estarei no clube em 2008", disse Luxemburgo, no fim da semana passada, explicando que a sua parte, que é o planejamento para 2008, está sendo feita. "Isso fiz também em 2004, antes de assumir o Real Madrid", revelou. Na verdade, esse planejamento é mais sobre as datas do início das férias e do retorno aos treinos, além da programação de treinos para a estréia no Campeonato Paulista, a primeira competição do ano, em que o Santos tentará o tri. O essencial, que é quanto o clube vai investir em contratações e poderá gastar mensalmente com o futebol, é assunto fechado até para dirigentes do primeiro escalão. Não se sabe se há fundamento nos boatos de que a dívida santista já estaria perto dos R$ 50 milhões, o que teria levado Teixeira a pensar em parcerias, para manter Luxemburgo e para contratar um jogador de alto nível para o Santos ganhar a sua terceira Libertadores. Outra solução será a venda de alguns jogadores para o exterior na reabertura da janela internacional. Pedrinho desfalca time no Paraná O Santos terá pelo menos uma alteração para o jogo contra o Paraná, dia 25, no estádio Durival Brito, em Curitiba: Pedrinho recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Flamengo, e deve ser substituído por Petkovic, Vítor Júnior ou Marcos Aurélio, com Rodrigo Tabata indo para o meio-de-campo. Como a defesa voltou a falhar no Maracanã, permitindo que o Flamengo chegasse à vitória após a troca de três toques de cabeça, e Adailton cumpriu o último jogo da suspensão por quatro jogos, Vanderlei Luxemburgo poderá mudar também a zaga. A volta do experiente Antônio Carlos é outra possibilidade. O veterano zagueiro foi cortado da viagem ao Rio de Janeiro pouco antes de a delegação deixar o CT Rei Pelé. Ele sofreu grave lesão no joelho esquerdo no jogo de ida contra o Caracas, pela Libertadores, atuou bem nos dois últimos coletivos e sonha participar de pelo menos um jogo antes do encerramento da temporada. Depois de mais uma vez ter deixado escapar a chance de se classificar antecipadamente à Libertadores de 2008, com a derrota diante do Flamengo, o Santos precisa ganhar do Paraná para não jogar sob pressão com o Fluminense, na Vila Belmiro, na última rodada do Campeonato Brasileiro.