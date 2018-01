Luxemburgo distribuiu faixa antes do jogo O técnico do Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo, manteve o costume de não comemorar no gramado a conquista da Copa do Brasil, na última quarta-feira, no Mineirão. Nem o fato de ter alcançado um título inédito em sua vitoriosa carreira de treinador o fez abrir uma exceção. "Quem ganhou o campeonato foram os jogadores dentro do campo", disse Luxemburgo já no vestiário. De qualquer forma, o técnico que foi contratado para dirigir o time mineiro na disputa do Brasileirão do ano passado, conquistou o seu segundo título somente este ano - o primeiro foi o Campeonato Mineiro. Embora não admita nenhum sabor especial no triunfo desta semana, a conquista da Copa do Brasil encerra uma série de decepções do treinador na competição. Além dos vice-campeonatos com Palmeiras (1996) e Corinthians (2001) - em ambos os casos deixou o título escapar em casa -, Luxemburgo amargou no passado, quando ainda estava no Parque Antártica, uma eliminação para o modesto ASA de Arapiraca. Os títulos e a liderança isolada do Campeonato Brasileiro fizeram a diretoria cruzeirense investir na antecipação da renovação do contrato com o técnico, que termina no final do ano. Os dirigentes mineiros tentam fazer com que Luxemburgo permaneça na Toca da Raposa e acreditam que ele deverá ser bastante assediado ao final do seu vínculo contratual, principalmente pelo São Paulo. A diretoria do Cruzeiro confia na sistemática de trabalho do treinador, que se encaixou perfeitamente no proposta do clube. Luxemburgo é considerado um mestre na tarefa de motivar os seus atletas. No vestiário, pouco antes da decisão de quarta-feira, ele entregou a cada um dos jogadores uma faixa de campeão, "para que eles acreditassem na possibilidade da conquista". Fralda - Para o jovem zagueiro Gladstone, de 18 anos, que fazia sua estréia no time profissional, o treinador ofereceu também um outro pacote. "Eu dei uma frauda para ele, fraudinha de bebê. Falei: ?olha meu filho, ou você vai ficar todo borrado ou então você vai ser campeão. O que você prefere? Ou vai entrar no jogo com a frauda por debaixo do calção ou vai terminar o jogo com a faixa de campeão?, contou. "Ele me deu um presente. Vou guardar com muito carinho. Isso serviu também para tirar a tensão", disse Gladstone. Sempre alvo de polêmicas, Luxemburgo procurou encerrar a discussão pública que manteve nos últimos dias com o técnico flamenguista, Nelsinho Baptista e aliviou ao comentar as declarações polêmicas do atacante Edílson. "Não tem crítica aqui a Edílson, a Nelsinho. Isso tudo é envolvimento de uma final de competição e não pode ficar guardando nada depois do jogo".