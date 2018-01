Luxemburgo diz estar sendo injustiçado Começou o depoimento do técnico Wanderley Luxemburgo na CPI da CBF/Nike. Luxemburgo está acompanhado dos advogados Antonio Cláudio Mariz e Pedro Dallari. O técnico do Corinthians disse que está sendo injustiçado quando a imprensa informa que há uma diferença de R$ 10 milhões entre os seus rendimentos e o que ele deixou de declarar para a Receita Federal. "Estas são operações de resgate e não ganhos salariais ou de capital", disse o técnico. Respondendo a primeira pergunta feita pelo relator, deputado Silvio Torres (PSDB-SP), a respeito de sua saída da seleção brasileira, Luxemburgo disse que a única pressão que recebeu foi pela não convocação do atacante Romário para as Olimpíadas na Austrália. "Até Pelé queria a presença de Romário, mas no dia em que eu não o convoquei passou haver uma pressão de que se eu não ganhasse as olimpíadas estaria fora da seleção brasileira e foi o que ocorreu".