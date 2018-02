Luxemburgo diz não estar preocupado O técnico Vanderlei Luxemburgo garante: não está preocupado com o seu emprego, apesar da fase ruim que atravessa o Real Madrid. "Não é a primeira vez que me questionam. Sempre acontece com o treinador. Não tenho problemas, estou acostumado. Vou continuar como sempre e não vou mudar. Tenho um compromisso até junho e devo trabalhar. Além disso, continuo pensando que vou ganhar o Campeonato Espanhol", disse o treinador após o treino desta sexta-feira na Cidade do Futebol de Las Rozas. O técnico brasileiro explicou que jogará com um meio-campo mais marcador contra o Bétis. "Vamos pôr um meio-campo com menos qualidade e técnica, mas que vão brigar mais. No ataque, Guti, Raúl e Robinho que são perigosos no contra-ataque". Na última partida contra o Deportivo La Coruña chamou a atenção a substituição de David Beckham, que não viajará para Sevilha por conta de uma lesão. "Saiu com problemas no último jogo. Não tenho problemas em tirar um jogador e, além disso, não estava jogando bem, além de ter problemas físicos". Além disso, houve críticas sobre a falta de atitude da equipe no último jogo. "A atitude só faltou contra o Deportivo La Coruña, mas faltou de tudo, jogar futebol, coragem... a equipe ficou intimidada. Quanto mais dificuldades, mais coração é preciso. A equipe tem que identificar o que faltou. É preciso brigar e buscar a vitória ". Por último, destacou que o mau momento de Robinho é semelhante ao do resto da equipe. "Está em um momento ruim como o resto da equipe. Temos má sorte todos".