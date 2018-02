Luxemburgo diz que dirigir Real é um sonho O técnico Vanderlei Luxemburgo, campeão brasileiro de 2004 pelo Santos, desembarcou nesta quinta-feira no aeroporto de Madri dizendo que dirigir o Real Madrid é "um sonho de qualquer treinador". Ele afirmou que está muito contente no novo cargo e que todo "processo de negociação com o Real Madrid foi muito rápido". Luxemburgo vai dirigir o time de Ronaldo e Roberto Carlos por 18 meses, mas ele não informou quanto ganhará no time espanhol. Deve estrear dia 9 de janeiro no clássico contra o Atlético de Madrid. O Real está em quinto lugar no campeonato espanhol, a 13 pontos do líder Barcelona, do brasileiro Ronaldinho Gaúcho. Aos 52 anos, Luxemburgo é o técnico mais vitorioso em campeonatos brasileiros. São 5 títulos (dois com o Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro e Santos). Entre 98 e 2002 teve uma passagem conturbada pela Seleção Brasileira, quando saiu após denúncias de sonegação de impostos.