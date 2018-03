Luxemburgo diz que fará "Real campeão" O treinador do Real Madrid, Vanderlei Luxemburgo, garantiu hoje que fará "um Real campeão" na próxima temporada, em entrevista ao jornal espanhol Marca. "Este clube é muito grande. Não tenho dúvida de que podemos fazer deste time uma equipe campeã e vamos conseguir, com certeza. Agora, temos de fazer as coisas com calma, tranqüilidade", revelou o técnico. Depois da campanha do Real, Luxemburgo está em alta na Espanha. Apesar de não conseguir tirar o título do Barça e de ser eliminado da Copa do Rei e da Copa dos Campeões, o brasileiro fez mais pontos desde que assumiu o clube do que os rivais catalães.