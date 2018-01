Luxemburgo diz que Maracanã é campo neutro O Cruzeiro aceitou o convite e decidiu entrar na guerra de nervos que antecede a decisão da Copa do Brasil. Em resposta ao atacante do Flamengo, Edílson - que ontem disse em entrevista à Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, que os mineiros iriam "temer muito" o rubro-negro carioca no Maracanã lotado -, o técnico Vanderlei Luxemburgo respondeu que o maior estádio do mundo é um "campo neutro". O clube mineiro e o Flamengo fazem a primeira partida da final da Copa do Brasil no próximo domingo, às 16h, no Maracanã. "Respeitamos o Flamengo pela sua tradição, mas não tememos o Flamengo", disse hoje o treinador celeste, acrescentando que não pretendia falar sobre o Capetinha, com quem trabalhou no Palmeiras e no Corinthians. Hoje, o colombiano Aristizábal preferiu ironizar a declaração de Edílson. "Eu fiquei triste porque no Maracanã não cabem 300 mil, 400 mil pessoas. Só cabem 90 mil, 100 mil, esperava mais público", disse o atacante celeste, ressaltando a máxima de que no futebol a disputa é mesmo sempre "dentro de campo". Luxemburgo promete só anunciar a escalação da equipe momentos antes do jogo. Contudo, no treinamento coletivo realizado hoje na Toca da Raposa II ele sinalizou que deverá escalar o jovem Márcio no meio-campo, no lugar de Sandro, que se recupera de uma lesão na perna direita. O zagueiro Luisão, recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, que o afastou por 26 dias dos gramados, voltou a treinar com bola esta semana, mas dificilmente será escalado para iniciar a partida no Rio de Janeiro. Frustração - O atacante Deivid espera mais uma vez se destacar na decisão da Copa do Brasil para superar a frustração gerada pelo esquecimento do técnico da Seleção Brasileira Carlos Alberto Parreira. O atacante celeste, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 10 gols, não esconde a tristeza pelo fato de seu nome ter ficado fora da lista de jogadores que irão disputar a Copa das Confederações. Goleador e principal destaque corintiano na conquista da competição do ano passado, Deivid sabe que a decisão da Copa do Brasil será mais uma importante vitrine para futuramente ganhar uma chance de vestir a camisa amarela. Foi esse o recado do técnico Vanderlei Luxemburgo, que tenta fazer com o jogador recupere a motivação. "Ele me viu chateado, me viu de cabeça baixa porque eu não fui convocado e falou para mim que era para eu levantar a cabeça que tinha uma final muito importante que era a Copa do Brasil", disse Deivid. "Da mesma forma que eu fiquei triste eu fiquei motivado e fui incentivado para que eu possa aí fazer grandes partidas pelo Cruzeiro, fazer grandes jogos e que um dia eu possa ter uma chance na Seleção".