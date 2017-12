Luxemburgo diz que não quer zagueiros Diferentemente do que foi noticiado pelos jornais espanhóis na última segunda-feira, o treinador brasileiro Vanderlei Luxemburgo afirmou, nesta terça, que não precisa mais de zagueiros para o elenco do Real Madrid. A resposta veio por causa dos inúmeros boatos sobre a contratação de um jogador para a posição. Um dos nomes seria o de Lugano, do São Paulo. "Não é verdade o que está sendo publicado na imprensa. Nunca falei com a imprensa sobre contratações, apenas dos treinamentos e do trabalho de pré-temporada. Não passa pela minha cabeça contratar zagueiros", comentou Luxemburgo, em entrevista ao site do clube. O treinador brasileiro acredita que o Real Madrid terá um bom início de temporada. O Campeonato Espanhol começará no próximo dia 27 e a equipe madrilenha estreará contra o Cádiz, fora de casa. "Estou muito contente com a equipe e tenho muita esperança de que voltaremos bem a Madri para começar a temporada da melhor forma possível", disse Luxemburgo, que segue a pré-temporada na Áustria.