Luxemburgo diz que Robinho joga "Robinho está escalado; conto com ele", disse o técnico Vanderlei Luxemburgo, que ainda não definiu a equipe para o jogo contra o Goiás, no Estádio Eduardo José Farah, em Presidente Prudente. O treinador comentou que havia conversado com o jogador ainda em Santos e que estava tudo combinado. Sem poder contar com os volantes Zé Elias, Preto Casagrande (suspensos) e Bóvio (contundido) e com o meia Ricardinho, Luxemburgo terá de mudar bastante a equipe. No treino de sábado, ele ainda teve de dispensar Basílio do coletivo, por estar sentindo dores na panturrilha, mas o atacante deverá ser liberado para a partida. O mais provável é que Luxemburgo opte por um time no esquema 3-5-2, com uma novidade: o primeiro volante poderá ser Paulo César, deslocado da lateral-direita, que deverá ficar com Flávio. Robinho ficou em Santos para treinar e acompanhar o de perto a evolução do caso de seqüestro de sua mãe, Marina Silva de Souza. Ele não tem dado entrevistas e, se sentir que está em condições psicológicas de atuar, viajará amanhã junto com o presidente Marcelo Teixeira para Presidente Prudente. JOGO - A expectativa para o jogo Santos e Goiás é grande em Presidente Prudente. Foram colocados à venda 50 mil ingressos e no final da tarde de ontem 14 mil já tinham sido vendidos, gerando a expectativa de uma das partidas com maior público deste Brasileiro. O fato de jogar fora de casa, já que a Vila Belmiro está interditada, não assusta o meia Elano. "Procuramos sempre fazer o melhor, dentro e fora de casa e tem dado certo", disse ele. "A torcida do Santos é grande e ajuda muito, em todo lugar que vamos a torcida comparece para nos apoiar e isso é importante nesse momento em que nossos jogos estão sendo mandados em outros campos". Elano acha que o Goiás é um time de muita qualidade. "Vai ser um grande jogo, mas o Santos necessita da vitória porque está mais perto do título e vamos trabalhar para isso". Por conta dessa necessidade, todos os jogos estão sendo encarados como decisivos. "Temos certeza disso", concluiu. Fabinho acha que não é hora de ficar lamentando o desfalque de vários jogadores. "Temos jogadores de qualidade que estavam sendo aproveitados na Sul-Americana e todos estão com ritmo de jogo". Segundo ele, o momento é de fortalecer o grupo. "Vamos entrar em campo com o melhor que tivermos e o importante é todo mundo estar consciente da necessidade da vitória, sem desespero". O lateral-esquerdo Léo entende que jogar fora da Vila Belmiro é uma dificuldade adicional para a equipe, mas ela tem de ser superada. "Um time que pretende ser campeão, tem que ganhar dentro e fora de casa e já mostramos que também atuamos bem em outros campos". Luxemburgo já passou para seus jogadores que o jogo de hoje é o mais importante até aqui. Ele conta com uma vitória para pelo menos manter a classificação como está e depois passar a próxima semana dosando os treinamentos com a recuperação física, para que seu time, desgastado pela Sul-Americana, possa se equilibrar em termos físicos com os adversários que estão na luta pelo título Brasileiro.