Luxemburgo diz que Santos ainda deve melhorar no Paulistão O técnico Vanderlei Luxemburgo elogiou o time do Santos, que venceu o São Caetano neste sábado, por 3 a 0, e tratou de minimizar as criticas de alguns torcedores presentes na Vila Belmiro. Esta foi a segunda vitória da equipe santista no Paulistão, em dois jogos e para o treinador o time deve melhorar no decorrer da competição. "O time está voltando de uma pré-temporada e ainda não está em condições plenas. É claro que, quando está 3 a 0, você tem que fazer o adversário correr atrás. É claro também que o torcedor quer sempre mais, quer que o time goleie e aqui na Vila é assim, eles vão sempre chiar. Como exemplo, o pessoal estava pegando no pé do Pedro. Aí ele fez o gol e deixaram o rapaz em paz", disse o treinador. Alvo de constantes críticas na última temporada, o ataque santista foi elogiado por Luxemburgo. "Estou feliz agora (com os atacantes). A imprensa é que vai ter que mudar o discurso, afinal não dá mais para criticar o ataque e dizer que o Santos não marca gols", brincou o técnico, que mesmo assim, não descarta a possibilidade de novos reforços. "A base do time do ano passado está sendo mantida e a chegada de novos jogadores fazem com que o Santos fique mais forte", avaliou Luxemburgo, que deu a dica de que poderá aproveitar alguns atletas do time que disputa a Copa São Paulo de Juniores. "Estamos olhando todos os jogadores e estudando algumas possibilidades." São Caetano Se Luxemburgo achou que o Santos poderia ter até goleado, o técnico Dorival Júnior acredita que o São Caetano poderia ter complicado mais o jogo. Segundo o treinador, o time ficou abalado com o gol sofrido - após uma falha do goleiro Luiz - e por isso não conseguiu sair com um resultado positivo. "O placar do jogo até que não retratou o que foi a partida. Nós começamos bem e fomos assim até tomarmos o primeiro gol e o segundo deles foi reflexo do primeiro. As coisas melhoraram após a entrada do Márcio Richards e voltamos a pressionar. Mas aí tomamos o terceiro", disse Dorival. "Apesar do resultado, o desempenho do time me deixou animado para o decorrer da competição. Com os treinamentos poderemos corrigir as falhas e conseguir melhores resultados", completou o treinador. Na quarta-feira, o time do ABC recebe a Ponte Preta, no Anacleto Campanella.