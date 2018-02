Luxemburgo diz querer continuar no comando do Santos Diga aos santistas que fico. Nove meses antes do encerramento do seu contrato de dois anos, Vanderlei Luxemburgo antecipa que se a diretoria quiser, ele continua na Vila Belmiro. Ganhando ou não a Copa Libertadores da América. ?Falam que Luxemburgo ainda não ganhou Libertadores. Esquecem que até aqui só disputei duas Libertadores e meia. Numa delas, o Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo por causa de uma viagem ao Japão. Voltamos três dias antes do jogo e fomos derrotados. Na outra, no Flamengo, perdi nas semifinais daquele Boca Juniors fantástico de Batistuta e Latorre?, lembra o técnico. ?O Santos tem condições de brigar em igualdades de condições com os principais candidatos ao título, mas de repente fica pelo caminho por causa de uma situação inesperada, ou de um jogo em que nada dá certo. Isso não quer dizer que o projeto acabou. Para se ganhar a Libertadores é preciso, em primeiro lugar, estar nela", disse o treinador santista. "Acredito que o Santos vai estar na competição também no ano que vem.? No momento, o que Luxemburgo considera menos provável é sua volta ao futebol europeu. ?Não sei se vale a pena investir num projeto novo fora do Brasil; chegar lá e ter que discutir ocupação de espaço e uma série de detalhes. Se aparecer uma coisa muito boa, quem sabe. Agora já tenho a experiência do Real Madrid e sei o que tenho que pedir, como fazer o contrato e o que exigir para formar uma equipe.? O que Luxemburgo já decidiu é que daqui a cinco anos, quando chegar aos 60, sai de campo. ?Mas devo continuar no futebol. Talvez me candidate a presidente de um clube ou abro uma empresa de consultoria?, completa. Bola no chão resolveu O técnico credita a classificação para as oitavas-de-final da Libertadores, após a vitória por 2 a 1 sobre o Gimnasia y Esgrima, na noite desta quinta-feira, à tranqüilidade do time. ?Foi só a gente colocar a bola no chão que chegamos aos gols?, disse. ?Quando não fizemos isso, sofremos com as bolas cruzadas.? Agora classificado na Libertadores, o Santos poderá poupar alguns jogadores no Campeonato Paulista. ?Temos a chance de nos planejarmos melhor. Fica mais fácil?, analisou Luxemburgo. ?Mas vamos trabalhar direito para não tropeçarmos e deixar a nossa vantagem no Campeonato Paulista escapar.? Atualizado às 22h10