Luxemburgo é 100% no Real Madrid Vanderlei Luxemburgo tornou-se o treinador de melhor início de carreira da história do Real Madrid, hoje, com a vitória sobre o Osasuna, por 2 a 1. Em sete jogos no Campeonato Espanhol sob o comando do técnico brasileiro, o time somou sete vitórias. A melhor marca era do argentino Luis Carniglia: seis sucessos seguidos na temporada 1957-58, dirigindo Di Stefano, Gento e Puskas. O feito iguala ainda a melhor marca de todo o futebol espanhol, de José Manuel Novoa, em 1979-80, com o Sporting de Gijón. Apesar da seqüência de vitórias, o Real não esteve bem hoje, em Pamplona, no jogo válido pela 23.ª rodada. O time da casa, que não perdia do Real em seu estádio desde 2000, dominou a partida e vencia por 1 a 0 até os 30 do 2.º tempo. "Justiça ou não, isto é o futebol", disse Luxemburgo, que não deu muita importância ao recorde. "Estou satisfeito com a reação no jogo de hoje e com o espírito de campeões que temos mostrados. O importante é que mantivemos o segundo lugar. Os recordes não representam nada se não ganharmos a Liga." O Osasuna fez 1 a 0 com o camaronês Pierre Webó, 10 minutos antes do intervalo. O time da casa, liderado pelo uruguaio Pablo García, perdeu mais de dez boas chances de gol só na primeira etapa. Aos 28 do 2.º tempo, Luxemburgo tirou Guti e fez entrar Michael Owen. Três minutos depois, o inglês empatou o jogo e, passados mais três, o zagueiro Helguera virou, após falha do goleiro Sanzol. Ronaldo, que pouco fez e parecia mais preocupado com a festa de casamento de amanhã, foi substituído nos acréscimos. Quando Luxemburgo assumiu o Real, a diferença para o Barcelona era de 13 pontos. Agora, o time de Ronaldinho Gaúcho, que no sábado fez 4 a 1 no Zaragoza, lidera com 54, mas o Real tem 50. Em 3.º, o Sevilla chegou a 41 aos fazer 2 a 1 no Villarreal, hoje, com dois gols do brasileiro Julio Baptista. Demais resultados: Racing Santander 1 x 3 Real Sociedad; Espanyol 2 x 0 Getafe; Numancia 0 x 1 Málaga; Mallorca 2 x 1 Albacete; Atletico Madrid 0 x 0 Levante; Athletic Bilbao 4 x 4 Real Bétis.