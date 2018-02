Luxemburgo é apresentado pelo Real Agora é oficial. O vice-presidente do Real Madrid, Emilio Butragueño, e o diretor de futebol, Arrigo Sacchi, anunciaram nesta quinta-feira a contratação do técnico Vanderlei Luxemburgo por 18 meses e a permanência de Mariano García Remón no clube. O anúncio foi feiro durante a apresentação do treinador na sala de imprensa do Santiago Bernabeú. Ele adiantou quatro pontos de seu projeto de trabalho no clube espanhol: disciplina, união, trabalho e profissionalismo. ?Estou muito feliz por chegar ao Real Madrid. É uma satisfação pessoal muito grande dirigir o melhor clube do mundo. É a primeira vez que um treinador brasileiro sai do Brasil para um time grande na Europa, tenho responsabilidade, mas não me dá medo?, disse.