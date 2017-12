Luxemburgo é campeão e faz história O técnico Vanderlei Luxemburgo procurou, após o jogo, destacar o caráter "incontestável" do título conquistado pelo Cruzeiro. Para Luxemburgo, que neste domingo sagrou-se pela quarta vez campeão brasileiro, superando Ênio Andrade e Rubens Minelli, ambos com três títulos, e se tornando o treinador que mais venceu a competição, o time mineiro provou sua superioridade durante todo o ano. Ele lembrou que é a primeira vez que um clube, em uma mesma temporada, levanta os troféus dos dois principais títulos nacionais, além do estadual. "O título foi conquistado por merecimento. Não tem como contestar esse título. O Cruzeiro foi melhor do que as outras equipes ao longo do ano, não só no Brasileiro. Foi melhor na Copa do Brasil, foi melhor no Campeonato mineiro. O Cruzeiro fez por merecer", disse o treinador, durante uma tumultuada entrevista, que foi interrompida por banhos de água lançados pelo zagueiro Cris. Como de costume, Luxemburgo preferiu ressaltar o papel dos jogadores na conquista. "Eles mostraram ao longo da competição muito equilíbrio, determinação, exemplo de profissionalismo", observou. "Setenta por cento dessa conquista pertence aos nossos atletas". O técnico cruzeirense ainda ressaltou a estrutura do clube mineiro, que, segundo ele, foi fundamental para que o seu trabalho tivesse êxito. "É uma estrutura fantástica".