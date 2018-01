Luxemburgo é elogiado por jornais A reação do Real Madrid no torneio doméstico começa a render elogios para Vanderlei Luxemburgo fora da Espanha. O L?Equipe, um dos principais jornais de esporte da Europa, em sua edição desta terça-feira traz reportagem em que credita a recuperação dos galácticos ao trabalho do brasileiro. "Com ele no comando, o Real Madrid não só recuperou uma forma de jogar digna de sua história e orçamento, mas também conseguiu o que ninguém imaginava: reduzir de 13 para 4 a diferença para o Barcelona."