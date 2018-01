Luxemburgo: é inevitável Robinho sair "A realidade do futebol é sair para jogar na Europa e o Robinho não vai conseguir fugir dessa realidade. Nenhum brasileiro foi escolhido como melhor do mundo jogando aqui no Brasil." A frase do técnico do Real Madrid, Vanderlei Luxemburgo, foi um recado ao atacante do Santos. Neste sábado, o treinador esteve em São Paulo para uma palestra a outros profissionais da área e depois deu uma entrevista. O assunto, claro, não poderia ser outro: a transferência de Robinho. Luxemburgo bem que tentou, mas não conseguiu desviar o foco. "O assunto é muito complexo. Qualquer declaração pode influenciar... Vocês (jornalistas) devem ouvir as pessoas envolvidas", desconversou, momentaneamente. Luxemburgo começou a falar sobre Seleção, mas se viu obrigado a falar novamente de Robinho. "Lá na Espanha, se eu digo que não quero falar sobre um assunto, os jornalistas não falam mais. Mas aqui é diferente. Vocês tem jogo de cintura e acabam nos deixando sem saída", alfinetou. "Eu sei que esse é o assunto do momento. O Real quer o Robinho, mas o Santos não quer vendê-lo." O técnico do Real Madrid completou: "Eu não estou aliciando ninguém. Eu quero levar o Robinho e esse é um direito que o Real tem. Não tem nada de desonesto nisso aí. O Robinho me liga da mesma forma que o Roberto Carlos, o Ricardinho ligam..."