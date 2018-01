Luxemburgo e o seu "inferno astral" No sofisticado restaurante francês La Coupole jantam o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, e o empresário Jota Hawilla. A Copa do Mundo de 1998 está nas quartas-de-final. Antes da sobremesa, Teixeira finalmente se convence do que Hawilla tentava dizer-lhe há meses. Antes, uma última pergunta do dirigente. "Você tem certeza que ele é o homem certo?" A resposta de Hawilla, que já sentia haver ganho a guerra para fazer o sucessor de Zagallo, veio empolgada. Leia mais no Jornal da Tarde