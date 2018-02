Luxemburgo e Santos ainda não chegaram a um acordo

Depois de duas longas conversas por telefone - a primeira no sábado à noite e a outra nesta segunda-feira de manhã - e uma reunião, nesta noite, na Vila Belmiro, Marcelo Teixeira e Vanderlei Luxemburgo continuam sem chegar a um acordo para a renovação do contrato. A única mudança foi que o técnico apareceu para negociar, afastando, por enquanto, a possibilidade de o clube passar a negociar com um possível substituto. Os nomes de Emerson Leão e Paulo Autuori continuam sendo muito comentados dentro do Santos. Porém, o atual treinador santista classificou o encontro como bom e amistoso e revelou que houve avanço quanto ao planejamento para 2008. "Discutimos diversos pontos que agora serão analisados pelas duas partes. Vamos ter um novo encontro para ver se seguimos. Se a gente não chegar a um acordo, não tem porque eu continuar", afirmou o treinador. Ele negou estar negociando com Palmeiras, mas disse que espera resolver logo essa situação para seguir a sua vida, no Santos ou em outro lugar. Logo após ser reeleito, Teixeira deixou a situação mais embaraçada ainda. Em alguns momentos deu a entender que a permanência do técnico, com um novo contrato por dois anos, era questão de honra no início do seu quinto mandato. Em outros, demonstrava insatisfação pelo fato de o técnico ter mandado um represente - o empresário Gilmar Veloz - para a reunião da segunda-feira passada, quando deveriam ser acertados os últimos detalhes do contrato. E o dirigente chegou a ameaçar. "Se na segunda-feira [hoje] não houver uma sinalização da outra parte, vamos procurar um substituto no mercado", disse Teixeira, talvez para mostrar a Luxemburgo que a fila está andando e se ele não se decidir logo, pode ficar para trás. Quando Luxemburgo foi mandado embora do Real Madrid, o Santos não enfrentou dificuldades para contratá-lo. Agora que tem o técnico à disposição, não consegue convence-lo a renovar. Depois de muitas especulações, segundo as quais ele teria apresentado duas propostas para serem recusadas pelo clube, em razão de um suposto convite irrecusável do Flamengo. Estaria pedindo 40% de aumento, passando de R$ 500 mil para R$ 700 mil mensais, aproximadamente, ou então aceitaria ganhar R$ 200 mil por mês, desde que tivesse participação na venda de jogadores. Essa informação foi plantada por um importante integrante da chapa de Teixeira e confirmada por uma fonte de dentro clube. Os desmentidos foram imediatos, tanto do técnico como do dirigente. E mais: Luxemburgo afirmou que tem um excelente salário no Santos e que se a questão fosse dinheiro, aceitaria uma proposta que recebeu para ganhar três vezes mais. Não disse de onde. O que Luxemburgo exige é que a diretoria entre forte no mercado para reforçar o time que não se encontrou mais depois da eliminação na Copa Libertadores e da saída de Zé Roberto e Cléber Santana, tanto quer ficou 15 pontos atrás do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Quem conhece Luxemburgo sabe o quanto ele deve estar incomodado em assistir ano após ano ao crescimento profissional de Muricy Ramalho, Mano Menezes e até Joel Santana, enquanto sua imagem fica desgastada pela falta de um título importante. Afastando as últimas especulações de que estaria acertado com o Palmeiras, Luxemburgo telefonou para o presidente Teixeira na noite de sábado, quando o dirigente comemorava com o seu grupo a vitória nas eleições. A conversa durou mais de meia hora. Pela manhã, os dois haviam estado próximos, mas não chegaram a se encontrar. O presidente recebia os associados que foram à Vila Belmiro para votar enquanto Luxemburgo desembarcava de um helicóptero a menos de um quilômetro dali, no campo 3 do Centro de Treinamento Rei Pelé. Ficou lá 20 minutos e antes de embarcar de volta, disse que tinha ido buscar um documento. Enquanto os jornalistas quebravam a cabeça para descobrir onde estava sendo a reunião entre Teixeira e Luxemburgo - começou no fim da tarde, na Vila Belmiro - os assessores jurídicos do técnico assistiam ao jogo dos amigos de Serginho Chulapa no bairro da Ponta da Praia. Um de seus advogados, Antonio Carlos Sandoval Catta-Preta, estava confiante no acordo e dava uma notícia. A queixa-crime de Marcelinho Carioca contra Vanderlei Luxemburgo, pela discussão entre ambos ao vivo na TV Bandeirantes foi julgada improcedente pela Vara Criminal de Pinheiros. Quanto à renovação com o Santos, é preciso esperar pelo próximo capítulo.