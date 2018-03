Luxemburgo é submetido a cateterismo O técnico do Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo, se submeteu a um exame de cateterismo no Hospital Prontocor, em Belo Horizonte. O médico Francisco Rezende informou que o exame não detectou nenhuma "obstrução importante" no coração do treinador, mas recomendou que Luxemburgo tente parar de fumar e faça atividades físicas regulares. Segundo a assessoria de imprensa do Cruzeiro, o exame foi aconselhado ao treinador durante um teste ergométrico. O assessor de imprensa do clube mineiro, Valdir Barbosa, disse que Luxemburgo já havia programado o check-up, que foi realizado durante a folga do time celeste, após a goleada sobre o Bahia, por 5 a 2, no último domingo. Luxemburgo permaneceu internado num quarto do hospital, mas recebeu alta ontem mesmo. De acordo com Barbosa, o técnico cruzeirense disse que estava passando bem e comandaria normalmente o treinamento previsto para a tarde desta terça-feira na Toca da Raposa II.