Luxemburgo elogia atuação de árbitro A classificação à final da Copa do Brasil com a vitória sobre a Ponte Preta por 3 a 0, quarta-feira, em Presidente Prudente, deixou o técnico Wanderley Luxemburgo animado com o desempenho do time. O treinador achou que o Corinthians teve uma grande atuação e destacou também o comportamento do juiz da partida Alfredo Santos Loebeling, que, segundo o treinador, soube conduzir o jogo com disciplina. "Ele é uma grande revelação", destaca Luxemburgo, que começa a preparar nesta sexta-feira o time para a primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil contra o Grêmio. O técnico não acha que a ausência de Marcelinho Paraíba no time do adversário, pode ser encarada como vantagem para o Corinthians. "Com certeza o Grêmio vai ter um substituto à altura", afirmou Luxemburgo.