Luxemburgo elogia goleiro Rubinho O Corinthians expôs toda a fragilidade de seu elenco no jogo-treino desta quarta-feira, contra o Bragantino. Mesmo enfrentando um adversário com média de idade de 21 anos, teve dificuldades para vencer por 3 a 2. Nos 60 minutos em que os titulares atuaram, o resultado foi um empate por dois gols. O gol da vitória do jogo-treino foi marcado por Edson Di, um dos seis juniores trazidos na manhã desta quarta para completar o banco de reservas. Os outros gols foram marcados por Paulo Nunes e Ricardinho (pênalti). O zagueiro Scheidt revelou que todos no elenco esperam por reforços. "Cada um quer conquistar seu espaço, mas é unânime que faltam jogadores", disse. Luxemburgo elogiou apenas o goleiro Rubinho. "Estou há tantos anos no futebol e não me lembro de um goleiro que ´cante´ tanto o jogo quanto ele", comentou. Ele justificou a "grata surpresa" porque, na concentração, Rubinho é tímido. Sem ter comandado nenhum coletivo, o treinador não tem um esquema tático definido, pois o déficit de atletas poderá obrigá-lo a escalar três zagueiros, como no amistoso desta quarta-feira. O resultado foi um jogo truncado, com poucas finalizações. Um grupo de cerca de 50 torcedores da Gaviões da Fiel ensaiou o coro "o, o, o, queremos jogador", no final do jogo-treino.