Luxemburgo encara Coritiba como decisão Sem poder contar com o zagueiro Luisão, que foi negociado nesta terça-feira e irá se transferir para o Benfica, de Portugal, o Cruzeiro recebe o Coritiba, nesta quarta, às 20h30, no Mineirão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de se isolar novamente na liderança do Brasileiro, ao vencer no último fim de semana a Ponte Preta, o time mineiro enfrentará um concorrente próximo na tabela de classificação. Seis pontos separam a equipe mineira (51) do time paranaense, que está na quinta colocação, com 45. ?É um jogo decisivo", avaliou o técnico Vanderlei Luxemburgo. Além de Luisão, que será substituído por Cris, o treinador não poderá contar também com o meia Zinho, que voltou a sentir uma lesão na coxa direita. O veterano meio-campista será substituído por Sandro. O restante do time será o mesmo que derrotou a Ponte, por 3 a 1, em Campinas. Luisão - Mas foi mesmo a saída do zagueiro que mobilizou as atenções nesta terça-feira na Toca da Raposa II. Após uma reunião com o procurador do jogador, Giuliano Bertolucci, em São Paulo, o vice-presidente do Cruzeiro, Zezé Perrella, acertou a venda dos direitos econômicos do atleta a um grupo de investidores portugueses ligados ao empresário Juan Figer por US$ 2,5 milhões. O jogador será repassado pelo grupo de investidores ao Benfica. Segundo a assessoria de imprensa do clube mineiro, este montante será dividido igualmente entre Cruzeiro e sua ex-parceira, Hicks Muse Tate & Furst (HMTF), que bancou metade do investimento da contratação de Luisão em 2000. O grupo Eurosport, do qual é sócio o procurador de Luisão, possuía ainda o direito de receber R$ 1,3 milhão pela venda dos direitos econômicos do atleta, de acordo com Valdir Barbosa, assessor de imprensa do Cruzeiro. Bertolucci, segundo a assessoria do Cruzeiro, decidiu manter uma participação sobre uma negociação futura envolvendo o jogador. A previsão era que Luisão viajasse ainda nesta terça-feira para Lisboa, onde irá assinar o novo contrato e será submetido a exames médicos. O zagueiro, de 22 anos, disputou 154 partidas com a camisa do Cruzeiro e marcou 15 gols. O bom desempenho no clube mineiro o levou à seleção brasileira.