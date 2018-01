Luxemburgo enche a bola do Santos Na véspera do clássico com o Santos, o técnico Vanderlei Luxemburgo elegeu o time paulista como "a grande equipe do futebol brasileiro" e disse que o Cruzeiro está trabalhando para atingir "o nível de grandeza" do adversário deste sábado . Mais uma vez ele procurou enfatizar que considera a partida importante, mas não decisiva. Luxemburgo, a exemplo do que já fizera durante a semana, conclamou a torcida celeste a colorir a capital mineira de azul para que os jogadores do Peixe sintam "a força do futebol de Minas". O técnico, que está em busca de sua qüinquagésima vitória no comando do Cruzeiro, concedeu entrevista após o treinamento desta sexta-feira, na Toca da Raposa II. Leia mais no O Estado de S. Paulo