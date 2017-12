Luxemburgo escala 3-5-2 em Curitiba Até Vanderlei Luxemburgo, técnico do time de melhor ataque do Campeonato Brasileiro, com 91 gols, adere à moda do 3-5-2 para enfrentar o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), neste domingo às 16h. Sem Robinho, o seu principal jogador, e Elano, que respectivamente marcaram 21 e 14 gols, e são responsáveis por mais que um terço dos gols da equipe na competição, o treinador resolveu adotar o esquema mais defensivo: Ávalos, pela direita, e André Luís, na esquerda, com o veterano Antônio Carlos na sobra, formarão o trio de zagueiros, enquanto Fabinho e Zé Elias, volantes de contenção, vão proteger a entrada da área. Ricardinho (cumpriu suspensão contra o Goiás) será o único meia. "É melhor começar com essa formação para não desgastar os meninos Marcinho e Luís Augusto no começo", explicou o técnico, após o último coletivo, admitindo que pretende soltar mais a equipe, pelo menos com a entrada de mais um meia para ajudar Basílio e Deivid na frente, no segundo tempo. A idéia é segurar o Coritiba na primeira etapa, para depois buscar a vitória, acreditando na repetição do que aconteceu domingo passado, em Presidente Prudente (SP). O Santos está com 76 pontos, dois abaixo do líder Atlético-PR (enfrenta a Ponte Preta, em Campinas), e precisa vencer para não se distanciar ainda mais da ponta. "Gostei da produção da equipe nesse esquema contra o Goiás e no treino. O fato de jogarmos com três zagueiros não significa o que o time será menos ofensivo. Os volante Fabinho e Zé Elias terão liberdade para ir à frente, o mesmo acontecendo com os laterais", antecipou o treinador. Apesar de Luxemburgo estar convencido de que o melhor para o momento é o time abrir mão de sua principal característica, que é o futebol ofensivo, tomando cuidados especiais mesmo diante de um adversário fraco como o Coritiba - 13º colocado, não correndo o risco de cair e com remotas chances de se classificar para a Copa Sul-Americana -, sem levar em conta que o esquema foi testado pouco tempo e não aprovou contra o Goiás. Logo depois da expulsão de Renato, aos 30 minutos do primeiro tempo, William entrou no lugar de André Luís e a equipe passou a jogar no 4-3-3. E mesmo com o adversário atuando dois terços da partida com um jogador a menos, o Santos não conseguiu se impor e achou a vitória no final, com um gol de Basílio e outro de William. A desculpa dos jogadores e de Luxemburgo para a má atuação em Presidente Prudente foi o cansaço, em razão do jogo contra a Liga Deportiva Universitária, do Equador. "Tivemos uma semana importante de recuperação. Durante a disputa simultânea do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americano, os nossos jogadores ficaram mais concentrados do que massa de tomate e praticamente não viam a família", afirma Luxemburgo. "O maior ganho foi a recuperação física e mental, além do trabalho técnico que pudemos fazer em campo, o que não era possível antes de sair da Sul-Americana. Sem contar que agora, como os nossos adversários, estamos com as atenções voltadas apenas para o Campeonato Brasileiro", concluiu. Nos três primeiros treinos da semana, o preparado físico Antônio Melo procurou melhorar o condicionamento dos atletas. Quinta e sexta-feira Luxemburgo trabalhou o time na parte tática e técnica. Embora tenha treinado todos os dias e sido o melhor do coletivo da sexta-feira, Robinho não viajou com a delegação e segundo informações extra-oficiais, só voltará a jogar quando o seqüestro de sua mãe, dona Marina, estiver solucionado.