Luxemburgo escala Cruzeiro no 3-5-2 O técnico Vanderlei Luxemburgo decidiu manter o esquema 3-5-2 na estréia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, domingo, contra o Nacional, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A formação tática não é a predileta do treinador. Porém, foi atuando com três zagueiros que o clube mineiro conseguiu bons resultados na reta final do Campeonato Brasileiro, no ano passado, escapando da zona de rebaixamento e por pouco não conquistando uma vaga nas quartas-de-final da competição. Em relação ao Brasileiro de 2002, as principais novidades no time são o lateral-direito Maurinho, campeão pelo Santos, o meia Martinez, contratado ao Guarani, além do armador Sandro e do atacante Mota. Luxemburgo, que realizou um coletivo esta tarde, em Araxá, na região do Alto Paranaíba mineiro, definiu o time com: Gomes; Cris, Thiago e Marcelo Batatais; Maurinho, Paulo Miranda, Martinez, Alex e Sandro; Mota e Marcelo Ramos.