Luxemburgo escala Müller e Batata O técnico Wanderley Luxemburgo acompanhou hoje o treinamento dos jogadores reservas do Corinthians. Ele confirmou que não usará nenhum titular na partida de quarta-feira, contra o Flamengo-PI, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil, no Pacaembu. Afinal, a equipe pode perder por até seis gols de diferença (venceu a primeira partida, em Teresina, por 7 a 1). "Não significa que estamos desrespeitando o Flamengo, mas é uma questão de necessidade", disse Luxemburgo. Caras novas estarão em campo no Pacaembu, como o atacante Ferrete, que jogou alguns minutos contra o São Paulo, e o lateral-direito Ângelo. Müller reestreará no Corinthians depois de ficar mais de seis meses afastado dos gramados. Sua última participação foi diante do Fluminense, pelo próprio Alvinegro, em outubro do ano passado. O zagueiro Batata também volta a atuar depois de nove meses parado.