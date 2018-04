Luxemburgo escala Neymar e deixa Madson no banco

Vanderlei Luxemburgo confirmou nesta sexta-feira as escalações de Pará na lateral-direita e Neymar no lugar de Madson no time do Santos para o jogo de domingo, contra o Botafogo, na Vila Belmiro. Outra novidade é o retorno de Robson para completar o meio-de-campo.

O técnico alegou questões táticas para mandar para a reserva um dos xodós da torcida, o meia Madson, o mais titular dos jogadores do grupo, com 51 atuações nos 52 jogos do time da temporada.

"Madson não é atacante e para ser mantido é preciso mudar o esquema para 4-3-3", explicou o treinador. "A função dele é de terceiro jogador do meio-de-campo", acrescentou, descartando a possibilidade de puxar Madson para ser o armador, substituindo Paulo Henrique Lima, que está na seleção brasileira sub-20.

Neymar está de volta, mas sem a segurança de que será efetivado como companheiro de área do artilheiro Kléber Pereira. "Ele está entrando nesse jogo, mas pode sair no próximo", avisou o técnico. "Neymar está no elenco e vai se tornar titular através de sua produtividade, mas é um jogador muito jovem para ser cobrado", acrescentou o comandante santista.

Com as entradas de Pará, na vaga do suspenso George Lucas, de Neymar e de Robson, o Santos deverá entrar em campo com: Felipe; Pará, Fabão, Eli Sabiá e Léo; Germano, Emerson, Rodrigo Souto e Robson; Neymar e Kléber Pereira.