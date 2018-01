Luxemburgo espera mais tranqüilidade do Santos no domingo O empate por 0 a 0 com o Bragantino, sábado, no Pacaembu, irritou o técnico Vanderlei Luxemburgo, do Santos. Na opinião do técnico, os jogadores não encararam a partida como ele havia pedido: ?Agora é mata-mata, não mais pontos corridos, e o regulamento nos favorece. Não havia a necessidade de se expor tanto aos contra-ataques?, afirmou. Questionado sobre de que o Santos precisa para garantir a vaga na decisão, no jogo de volta contra o Bragantino, domingo, no Morumbi, Luxemburgo foi curto e grosso: ?O segredo é ter paciência.? Segundo o técnico, a equipe precisa de ?sabedoria para não cair na armadilha do Bragantino?. Luxemburgo espera por uma atuação do Santos bem melhor do que a mostrada no primeiro jogo. ?O campo do Morumbi é maior e o time do Bragantino não vai poder ficar só na defesa.? O raciocínio do técnico é bem simples: ?Se a equipe do Bragantino continuar mais 90 minutos sem chutar uma bola no gol de Fábio Costa, a vaga é nossa. O empate por 0 a 0 nos classifica.? O treinador não quer que os santistas partam com tudo para cima do Bragantino, como se precisassem da vitória a qualquer custo. Na opinião de Luxemburgo, esse foi o maior problema do seu time no primeiro jogo da semifinal. ?Senti minha equipe muito ansiosa, como se precisasse desesperadamente do resultado?, diagnosticou. ?Isso não adianta, nem precisa fazer dez gols. Mata-mata é diferente.? Armadilha Luxemburgo não gostou da forma como os zagueiros Adaílton e Antônio Carlos se lançaram ao ataque. Na armadilha preparada pelo técnico Marcelo Veiga, do Bragantino, os principais meias do Santos (Zé Roberto, Cléber Santana e, depois, também Rodrigo Tabata e Pedrinho) eram marcados homem a homem e os zagueiros santistas ficavam, propositadamente, sem marcação. Assim, eram esses jogadores, menos técnicos, que carregavam a bola, lançando-se ao ataque, livres, até serem desarmados ou errarem um passe. Foi exatamente isso que ocorreu em três oportunidades durante o jogo, que levaram muito perigo para o gol de Fábio Costa. ?Não havia a necessidade de meus zagueiros se exporem tanto?, reclamou Luxemburgo. ?É preciso ter mais posse de bola.? O goleiro Fábio Costa acredita que os desfalques do zagueiro Luiz Henrique e do volante Moradei, ambos suspensos, podem complicar o time do Bragantino na próxima partida. ?Eles são peças importantes no esquema deles.?