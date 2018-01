Luxemburgo está "na boca do povo" Críticas, piadas, trocadilhos. Vanderlei Luxemburgo está na boca do povo. Bem que preferia que fosse com elogios, como todo técnico aprecia, principalmente quando se é conhecido como "O Estrategista". Mas fez a alegria de corintianos, são-paulinos, santistas e gozadores de todas as cores, depois de irritar a torcida do Palmeiras, quarta-feira, na vitória inútil contra o ASA, de Arapiraca. Luxemburgo deu motivo para ficar com as orelhas quentes a partir do intervalo do jogo no Palestra Itália. Desde segunda-feira, havia definido o esquema com três volantes, para dar "consistência" à defesa e liberar Arce e Adauto contra o poderoso esquadrão de Alagoas. E ficou bravo, quando lhe perguntaram se aquela alternativa não insinuava medo do rival. Leia mais no Estadão