Luxemburgo estranha pessimismo mineiro O técnico Vanderlei Luxemburgo reclamou nesta quinta-feira de um "pessimismo exagerado" que estaria tomando conta da torcida do Cruzeiro e da mídia mineira na reta final do Campeonato Brasileiro, por conta da aproximação do Santos nas últimas rodadas. "Há um pessimismo muito grande. Eu estou até meio assim, temendo... por que esse pessimismo? Parece que o Cruzeiro está brigando para não cair", disse o treinador. "Eu tenho reparado em São Paulo. Estão achando que o Santos vai ser campeão brasileiro. O Santos está a seis pontos da gente. E aqui em Minas, estão achando que o Cruzeiro está em queda e que não vai ganhar o Campeonato Brasileiro, e nós estamos liderando a competição com seis pontos de vantagem. Então, é um pessimismo exagerado", afirmou Luxemburgo. Segundo Luxemburgo, a "imprensa de São Paulo abraçou o Santos". "E aqui nós estamos achando que o Cruzeiro não vai ganhar o campeonato, com esses pontos de diferença", queixou-se. O técnico voltou a dizer que o Cruzeiro está em situação confortável e tem dois jogos de vantagem em relação à equipe paulista. Ele procurou dar uma injeção de ânimo na torcida mineira. "Nós vamos trabalhar para ganhar o campeonato, acreditamos piamente que nós vamos ganhar o campeonato", reiterou, solicitando o apoio do torcedor cruzeirense. Luxemburgo revelou ainda que vai torcer para que o Atlético-MG, maior rival do Cruzeiro, fique entre os cindo primeiros colocados do Brasileirão e conquiste uma vaga na disputa da Libertadores do ano que vem. "Vou torcer para que Minas fique com as duas vagas", avisou.