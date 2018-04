Luxemburgo estuda processar Eurico O técnico Vanderlei Luxemburgo não quer comentar as declarações do presidente do Vasco da Gama, Eurico Miranda, sobre sua participação na negociação de jogadores. Ele não ignorou os comentários, mas preferiu continuar concentrado apenas no seu time. Luxemburgo deixou o caso por conta de seu advogado, Antônio Carlos Catapretta, que estuda a possibilidade de processar o dirigente vascaíno por dano moral, calúnia e difamação, segundo informou o assessor de imprensa do treinador, Luís Lombardi.