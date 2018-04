Luxemburgo evita confirmar o volante Adriano como titular para sábado

PORTO ALEGRE - A lesão de Marco Antônio, que sofreu um problema muscular na coxa direita e ficará afastado por dez dias, abriu espaço para a escalação de Adriano no Grêmio. O volante treinou nos últimos dois dias e sua presença diante do Santos, neste sábado, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão, era dada como certa. No entanto, o volante ainda não está 100%, já que volta de lesão, e pode também ser desfalque.

"Adriano treinou no lugar do Marco Antonio, não está 100%, mas na necessidade vai sem problema nenhum. Mas vou conversar com ele de hoje para amanhã e se ele não se sentir à vontade para jogar vou ter que montar uma outra situação", declarou o técnico Vanderlei Luxemburgo, nesta sexta-feira.

Marco Antônio havia sido o escolhido para substituir Fernando, que está com a seleção brasileira para a Copa das Confederações, mas sentiu a lesão na última quinta e foi vetado. Com isso, cresceu a expectativa pelo retorno de Adriano, que se recuperava de um problema nos ligamentos do joelho direito.

Se o meio de campo é um problema para Luxemburgo, o ataque não é. Mesmo com a baixa produção de Barcos, que tem passado em branco nas últimas partidas da equipe, o treinador garantiu estar satisfeito, principalmente pelo trabalho exercido pelo argentino fora da área.

"Barcos pode não estar fazendo gol, mas vem sendo extremamente importante. Talvez na última partida tenha feito sua melhor participação, saindo da área, fazendo o pivô, abrindo espaços para quem chegava. Mas as coisas são assim: se o ataque passa dois jogos sem fazer gol, cobrança no ataque, se a defesa passa dois jogos sofrendo gol, cobrança na defesa", analisou.