Luxemburgo evita polemizar com Parreira O técnico Vanderlei Luxemburgo procurou evitar hoje polêmicas com o treinador da Seleção, Carlos Alberto Parreira, que convocou três atletas do Cruzeiro para a disputa da Copa das Confederações, entre os dias 18 e 29 de junho, na França. Na semana passada, Luxemburgo disse que, com base nas declarações do próprio Parreira, esperava que, no máximo, dois atletas de cada clube fossem chamados. Apesar do "prejuízo" que os desfalques podem causar ao time na disputa do Campeonato Brasileiro, o treinador celeste preferiu ressaltar a qualidade do elenco cruzeirense. "Acho ótimo", afirmou sobre a convocação do meia Alex, do lateral-direito Maurinho e do zagueiro Edu Dracena. Segundo ele, o fato de ter três jogadores no grupo brasileiro demonstra que o Cruzeiro possui um "grupo forte". "Quando você começa a ter jogadores convocados é porque está montando uma boa equipe", salientou. Questionado, o Luxemburgo evitou comentar se estava faltando coerência a Parreira. "Tem que perguntar para ele se manteve ou não a coerência".