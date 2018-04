Luxemburgo exalta vitória e elogia apoio da torcida

Ao contrário de domingo passado, quando saiu do Mineirão irritado com a falta de iniciativa do Santos, nesta quarta-feira Vanderlei Luxemburgo disse que tudo correu como imaginava. O treinador comemorou a vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, na Vila Belmiro, e elogiou a participação da torcida santista.

"Esse é o ambiente que eu gosto de ver. A torcida se comportou como se deve, criando uma clima contagiante e fez com que o adversário se sentisse acuado. Dou parabéns ao torcedor porque a Vila voltou a ser a Vila que eu conheço", comemorou o treinador.

Mas o que deixou Luxemburgo mais satisfeito foi que o time soube segurar o resultado depois de marcar o único gol do jogo. "O Felipe praticamente não teve trabalho porque a equipe fez o resultado e depois teve consistência. Foi uma vitória importante contra um adversário forte. Esse é o tipo de jogo em que aparecem duas ou três oportunidades. E quando surgiu uma, o Santos soube matar o jogo".

Luxemburgo já adiantou que vai manter o time e o esquema tático contra o Goiás, domingo à noite, no Serra Dourada, embora admita que outra vez Neymar entrou bem no segundo tempo e fez com que o time crescesse de produção. "Não tenho dúvida de que Neymar melhorou, mas é preciso encontrar o momento certo para efetivá-lo".

O treinador explicou que tem insistido para que Neymar tenha mais objetividade. "Ele tem que driblar para frente e fazer com que o adversário cometa a falta e seja expulso, como aconteceu hoje e não parar a bola e fica passando o pezinho pra lá e pra cá", disse.

Autor do cruzamento para o gol da vitória santista, marcado de cabeça por Paulo Henrique Lima, George Lucas gostou de sua atuação, mas avisa que ainda vai jogar muito mais. "Foi importante começar com o pé direito e com vitória na Vila Belmiro. O resultado dá maior confiança porque ganhamos uma partida de seis jogos e começamos bem o segundo turno. Fico feliz por ter ajudado o time", completou.