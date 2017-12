Luxemburgo exige mais concentração O treinador Vanderlei Luxemburgo pediu aos jogadores do Santos para esquecer o empate contra o Paysandu, que tirou as chances de o clube se igualar ao Atlético em número de pontos no campeonato. E fez uma recomendação: eventuais erros de arbitragem durante as partidas que restam não devem ser valorizados. Ele quer que os atletas reclamem menos dentro de campo e se concentrem mais na busca dos três pontos. O alerta deve virar regra nos jogos restantes contra Grêmio, São Caetano e Vasco. "Não se pode cercear o direito de ninguém de reclamar, até durante uma partida, mas infelizmente acontecem coisas que nos levam a tomar certas atitudes", disse Luxemburgo. A cautela nas queixas, segundo ele, em nada irá afetar a disposição da equipe em perseguir a vitória. "O título de campeão do Brasil está em jogo e chegar a ele é o nosso grande objetivo". Mesmo que vença as três partidas, o técnico sabe que o Santos não será campeão. É preciso, também, que o Atlético Paranaense, dois pontos à frente dos santistas, tropece nos jogos que terá pela frente, o mais perigoso deles no domingo, em São Paulo, contra o São Caetano. Se isso vier a ocorrer, as chances de o Santos em conquistar o título serão maiores. Descontadas, é claro, algumas pedras no caminho. "Para ganhar um campeonato, você tem também de ganhar de erro da arbitragem", sentencia o treinador. Em relação ao principal adversário, o Atlético, Luxemburgo não poupa elogios. O time paranaense tem demonstrado "competência e regularidade" na competição. O atacante Deivid, que desperdiçou pênalti no domingo, assimilou as novas orientações do técnico. Para ele, seu erro foi trocar de canto na hora do chute. O goleiro deles (Paysandu) percebeu e caiu no canto certo, pegando o clute". Contra o Grêmio, se diz pronto para recompensar a torcida santista com uma grande vitória. "Embora rebaixado, o Grêmio vai querer provar o seu valor. Não podemos facilitar".