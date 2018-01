Luxemburgo exige mais respeito Depois de se voltar contra a diretoria, solicitando publicamente a contratação de reforços, Vanderlei Luxemburgo exigiu ontem que alguns setores da imprensa tratem a equipe com mais respeito. ?Existem muitas pessoas ironizando meu time a até falando que vou enfrentar o São Paulo com um time misto. O Palmeiras nunca vai ser fraco, o trabalho aqui é feito com seriedade.? Luxemburgo comentou até que alguns repórteres estariam brincando com a própria tradição do clube, sem revelar nomes. ?Time misto não existe, existe sim um time formado por profissionais. O jogador desconhecido de hoje pode ser o grande astro de amanhã, e vocês ainda vão ter de correr atrás dele para produzir matérias.? Leia mais no Jornal da Tarde