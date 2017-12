Luxemburgo falta a audiência no Rio Os problemas de Wanderley Luxemburgo com a Justiça ainda não acabaram. O treinador do Corinthians tinha audiência, nesta segunda-feira, na 7ª Vara Criminal da Justiça Federal, no Rio, mas não compareceu para depor. Seus advogados apresentaram atestado em que ele pedia dispensa pelo fato de estar com a equipe paulista, em Maceió, disputando a Copa dos Campeões. O técnico responde a processo por falsidade ideológica e uso de documento falso, por ter adulterado sua data de nascimento. O juiz Marcello Ferreira de Souza Granado abonou a falta. Mesmo sem a presença de Luxemburgo, representado pelo advogado Júlio Leitão, o juiz deu prosseguimento ao processo e tomou o depoimento de um agente da Polícia Federal, apresentado pelo Ministério Público Federal como testemunha de acusação. Marcello Granado marcou nova audiência para segunda-feira, dia 2, em que será obrigatória a presença do treinador. Pelas acusações de falsidade ideológica (Art. 299 do Código Penal) e uso de documento falso (Art. 304), Luxemburgo pode ser condenado a pena de até 10 anos. Por ter sido denunciado no artigo 71, se for condenado, o treinador cumprirá apenas uma das duas penas. Durante muito tempo, Luxemburgo usou passaporte e documento de identidade em que constava, como data de nascimento, o dia 10 de maio de 1955, quando a verdadeira é 10 de maio de 1952. Ele mesmo já reconheceu o erro. Renata - Luxemburgo tem marcado mais um compromisso judicial nesta terça-feira no Rio. Desta vez, é ele quem acusa a estudante de Direito Renata Carla Moura Alves de calúnia e difamação. A ex-secretária do treinador disse, meses atrás, que fez vários negócios em nome do técnico corintiano.