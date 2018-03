Luxemburgo faz 49 anos. Ou será 46? Enquanto os jogadores do Corinthians fizeram uma festa tímida para evitar constrangimento ao seu treinador, Wanderley Luxemburgo reagiu com muito bom humor ao seu inusitado aniversário nesta quinta-feira. Afinal, apesar dele estar completando 49 anos, bem que poderiam ser só 46 anos. Tudo porque o técnico corintiano é acusado de falsidade ideológica: ele diz que nasceu no dia 10 de maio de 1952, mas sua cédula de identidade e passaporte indicam seu nascimento no dia 10 de maio de 1955. ?Faço 49?, garantiu o aniversariante, que, em seguida, brincou: ?Vai ter dois bolos: um para comemorar os 46 e outro para os 49. Um deles vai ser normal e o outro será em forma de gato?. Apesar das brincadeiras, Luxemburgo será julgado por esse crime de falsidade ideológica. Na semana passada, o juiz da 8ª Vara Criminal, Marcelo Ferreira Souza Granado, acatou a denúncia da procuradora Neide Cardoso de Oliveira, do Ministério Público, e o treinador pode pegar até cinco anos de prisão. Com toda a confusão envolvendo a idade do aniversariante, os jogadores fizeram uma pequena comemoração no final do treino desta tarde, em Serra Negra, onde o Corinthians está concentrado para a disputa das semifinais do Paulistão. O zagueiro João Carlos e o meia Marcelinho Carioca pediram ajuda aos colegas e jogaram o treinador para o alto. ?Não deu para escapar do João Carlos porque ele é muito forte", lamentou técnico. Faltou, porém, a tradicional farinha e os ovos, que não seriam bem aceitos pelo chefe, sempre preocupado com o visual. "Estou de olho no Marcelinho, ele não sai do meu lado e está querendo aprontar", afirmou o precavido Luxemburgo. Agora à noite, está programada uma festinha no Grande Hotel, local de concentração do Corinthians, mas será reservada apenas para o elenco e a comissão técnica. Nervosismo - Antes da descontração por causa do aniversário, Luxemburgo foi arredio durante boa parte da entrevista coletiva após o treino desta tarde. Ele não quis responder a maior parte das perguntas e chegou até a se irritar quando lhe perguntaram se o fato de Leão ter convocado seis jogadores do Santos (Fábio Costa, Léo, Renatinho, Robert, Deivid e Dodô) e nenhum do Corinthians pode significar uma vantagem extra para a sua equipe na decisão. "Não adianta vocês insistirem: não vou falar de seleção", disparou. Decidido a não revelar nenhuma informação que possa facilitar o trabalho do técnico Geninho, do Santos, Luxemburgo também adiantou que não será o treinamento coletivo que vai servir de base para ele definir a sua equipe. "Tudo o que tínhamos de fazer para acertar o time já fizemos ao longo do campeonato. Agora, só quero me certificar de que vou escolher os jogadores certos para o jogo de domingo". Em seguida, ele assegurou que não pretende fazer mistério com relação à escalação titular. "Se eu tiver o time definido na minha cabeça, passo para vocês sem problemas", prometeu.