Luxemburgo faz alerta a galácticos O técnico do Real Madrid, o brasileiro Vanderlei Luxemburgo, foi taxativo nesta sexta-feira ao afirmar que se algum jogador quer ficar no time só para jogar, sem aceitar as decisões do treinador, deve deixar o clube. O alerta tinha endereço certo: jogadores que disseram nos últimos meses que abandonariam o clube se não forem titulares. "Owen tem um contrato, assim como Figo. Por isso devem estar aí. Se vão jogar ou não, é outra história, mas são jogadores do Real Madrid. Quem quer estar aqui só para jogar deve ir embora. Se estão aqui, é para ficar à disposição da equipe. Se não querem isso, que digam ao clube e que eles se decidam", afirmou Luxemburgo. Nos últimos meses da temporada passada, Luis Figo criou uma polêmica por ter ficado no banco, mas nesta sexta-feira ele e o técnico se cumprimentaram. "Figo me deu bom dia. Na vida, há momentos que passam e depois não se pode ter rancor. Somos homens". Luxemburgo também falou de Guti, que tinha afirmado que o melhor para ele era ir embora. "Se Guti disse que não estava à vontade, que procure um clube e vá embora, mas se está aqui é porque não há outra equipe e ele deve estar à vontade para trabalhar". O técnico também disse que nesta temporada poderá começar algumas coisas que não pôde fazer na campanha passada. "Agora começamos a temporada desde o início. Farei as coisas que gosto, algumas que não pude fazer no ano passado. Os torcedores exigirão títulos, e isto é normal. Vamos tentar fazer bem as coisas para ganhar. Queremos a o Campeonato, a Liga dos Campeões e a Copa do Rei". "Para isso", acrescentou, "precisamos de uma equipe equilibrada e versátil. Se não tivermos, será mais complicado. Não podemos pensar em ganhar a Liga dos Campeões, mas em ganhar jogo a jogo". ROBINHO - Luxemburgo falou também de Robinho. Disse que conta com o jogador e acredita que em pouco tempo, a contratação será concretizada. "A negociação com Robinho podem sair hoje, amanhã ou depois de amanhã, mas acho que vai acontecer", disse Luxemburgo após o primeiro treino da pré-temporada. O treinador encarou com naturalidade a saída do argentino Solari, que se transferiu para a Inter de Milão. "A saída de Solari é normal. Uns entram e outros saem. Ele queria ir para outro clube, e não há mais o que falar sobre isso", concluiu.