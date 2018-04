Luxemburgo faz mistério na escalação do Fla para domingo

O técnico Vanderlei Luxemburgo adotou o mistério sobre a formação do Flamengo como trunfo para o jogo com o Avaí, neste domingo, em Florianópolis, pelo Campeonato Brasileiro. Nas duas primeiras rodadas, a equipe jogou abaixo do esperado, não venceu, e é possível que o treinador tenha testado mudanças durante as atividades desta sexta-feira, que foram fechadas à imprensa.

"Acho que é o momento de trabalhar um pouco entre nós, discutir entre nós o que fazer", justificou Luxemburgo. "Não quero dar ao adversário a escalação, uma bola parada, ou uma situação que a gente sabe que vão fazer. Hoje não quero dar escalação para não treinarem de tarde sabendo o que vamos fazer."

É possível que Armero, recém-contratado, faça sua estreia. "É um jogador importantíssimo, já jogou Copa do Mundo (pela Colômbia)", destacou o técnico, para depois dar uma pista de que o lateral-esquerdo pode ir à campo. "O pessoal não conhece bem como ele se posiciona, alguma dificuldade vão ter."

Após o treino, o time viajou para Florianópolis, no fim do dia. Para o sábado, está previsto um treino leve, às 10 horas, no CT do Figueirense.