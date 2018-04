Luxemburgo faz propostas para renovar com o Santos

Aumentaram as chances de Vanderlei Luxemburgo renovar contrato com o Santos para 2008. De acordo com um importante integrante da Chapa Rumo Certo, pela qual o presidente Marcelo Teixeira tentará a sua quarta reeleição, o técnico apresentou duas propostas para assinar um novo contrato: aumento de 40% no salário atual - passaria de R$ 500 mil para R$ 700 mil mensais (valores aproximados) ou redução de 60%, passando a ganhar em torno de R$ 200 mil, mas com participação na negociação de jogadores, inclusive da base. A informação foi confirmada por um dirigente do clube, que pediu para não ter o nome divulgado. Na próxima semana, provavelmente na segunda-feira, haverá uma reunião entre Teixeira e Luxemburgo, quando o técnico vai apresentar a relação com os nomes dos jogadores que devem permanecer no clube para 2008 e os negociáveis. Nesse encontro, o treinador também pedirá a contratação de reforços de bom nível para o clube tentar ganhar a sua terceira Copa Libertadores da América. Há uma semana, Luxemburgo confirmou ter recebido convite para ser o técnico da Seleção do Irã, mas disse que não aceitou negociar porque tem preferência pelo Santos. Consta que ele poderia levar toda a sua comissão técnica, mas o salário seria menor ao que recebe atualmente. Emoção Depois do treino desta quinta-feira à tarde, Luxemburgo reuniu os jogadores em um canto do campo 3 do CT Rei Pelé e falou que é importante para o Santos ser vice-campeão para receber o prêmio de R$ 1,125 milhão do Clube dos Treze e bônus dos patrocinadores. Em seguida passou a palavra a Antônio Carlos, que anunciou que vai encerrar a carreira no jogo contra o Fluminense, neste domingo, na Vila Belmiro. E foi aplaudido por todos os jogadores. "Comecei a chorar e quase não conseguia falar", contou o zagueiro de 38 anos. "E domingo vou chorar para caramba porque a minha mãe e grandes amigos que tenho em Presidente Prudente vão estar no jogo." O zagueiro de 38 anos está há quase sete meses sem jogar, em razão do rompimento dos ligamentos cruzados do joelho esquerdo e deve entrar no segundo tempo da partida diante do próprio Fluminense. "Tomei a decisão de parar há mais de um mês, mas deixei para falar só agora que o time já conseguiu a vaga para a Libertadores. Se anunciasse antes o grupo poderia sair do foco da conquista." Ainda sem saber o que vai fazer após o jogo depois do jogo de domingo, Antônio Carlos negou que será diretor de futebol do Corinthians e que já estaria até negociando com Bóvio, Chicão (zagueiro do Figueirense) e Kleberson para reforçar o time do Parque São Jorge em 2008. "Sou amigo do Andrés Sanches e tenho convite dele para ser diretor do Corinthians há cinco ou seis anos, quando ele pôs na cabeça que ia ser presidente", disse o jogador. Ele se encontra semanalmente com o dirigente corintiano, que é padrinho de sua filha. "Quando ele foi eleito, surgiu a possibilidade de eu ir trabalhar no Corinthians, mas não quis conversar porque seria um desrespeito com o Santos", explicou. Agora, uma das possibilidades é Antônio Carlos acertar com o Corinthians ou continuar no Santos como auxiliar de Luxemburgo, até porque pretende seguir a carreira de técnico de futebol. "Se ele acertar a renovação e houver o convite será muito importante para mim porque quero continuar no futebol", admitiu o jogador, lembrando que Luxemburgo vai ter uma reunião com o presidente Marcelo Teixeira nos próximos dias para decidir o seu futuro. E aproveitou para falar que o Santos precisa muito do técnico. "Ele é o melhor técnico do Brasil, conhece bem o grupo e com algumas contratações tem tudo para conseguir o objetivo que vem perseguindo, que é a conquista da Copa Libertadores", concluiu.