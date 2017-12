Luxemburgo faz silêncio sobre futuro Vanderlei Luxemburgo optou por manter o silêncio nos últimos dias. Seu celular não pára de tocar, mas o treinador não atende ou diz que prefere não dar entrevista. Nesta quarta-feira, ele admitiu apenas que conversou com Sebastião Lapola, o diretor de futebol do Palmeiras, e não quis entrar em detalhes. "Se acertarmos alguma coisa, vocês, da imprensa, ficarão sabendo", declarou. A decisão de não abrir a boca não foi exclusivamente sua. O dirigente palmeirense lhe pediu que mantivesse a negociação sob sigilo. Durante os 10 meses no Corinthians, Luxemburgo falou demais e acabou se comprometendo. Reclamou da falta de agilidade da diretoria para fazer contratações e fez muitas inimizades no Parque São Jorge. Suas entrevistas também ajudaram a derrubá-lo do cargo de treinador. Luxemburgo tem uma vantagem no Palmeiras. Conta com o prestígio e a confiança da torcida e, por isso, terá tranqüilidade para trabalhar. O gaúcho Celso Roth, por exemplo, só foi demitido por causa das pressões dos torcedores. "Não gostaria de demiti-lo, mas não havia mais clima por causa da pressão", admitiu o presidente Mustafá Contursi. O outro nome que estava na lista do Palmeiras, Geninho, do Atlético-PR, não entusiasma muito os torcedores. "Não sei, o Geninho chegou à final do Campeonato Brasileiro, mas pegou um time que já estava montado", comentou Paulo Serdan, presidente da torcida uniformizada Mancha Alviverde. No Palmeiras, Luxemburgo tem uma história de glórias. Em 1993 e 94, conquistou dois títulos paulistas e dois brasileiros, além de ter sido campeão do Torneio Rio-São Paulo. Deixou o Palestra Itália e retornou em 96, quando montou um dos melhores times de todos os tempos do Palmeiras. Ganhou mais um Paulista e foi vice-campeão da Copa do Brasil. Soube administrar o ego de craques como Müller, Rivaldo, Djalminha, Antônio Carlos e Luizão.